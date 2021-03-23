Зарплаты учителей предложили увеличить вдвое

Также педагогам могут вернуть часть льгот

Базовый оклад учителя должен быть не меньше двух минимальных размеров оплаты труда, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

"Средние ставки оплаты труда за 18 часов, подчеркиваю, должны быть не ниже не только средней заработной платы по региону, но и средней по стране, чтобы уменьшить неравенство в оплате учительского труда", - считает парламентарий.

Он подчеркнул, что эти меры в первую очередь должны касаться преподавателей вузов. При этом педагогам в специальных средних учебных заведениях нужно выплачивать не меньше полутора средних зарплат.

Также в КПРФ предложили распространить на учителей социальные гарантии госслужащих, среди которых – возможность досрочно выйти на пенсию. Что касается сельских педагогов, то им стоит вернуть льготы на оплату ЖКУ и 25-процентную надбавку. Смолин подчеркнул, что снижение зарплат учителей ниже определенного уровня может повлечь за собой кадровый кризис. Также депутат напомнил, что сейчас многие преподаватели вынуждены работать на две ставки, передает "Дума.ТВ".

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