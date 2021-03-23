"Не право, а правила": Лавров о том, как Запад использует санкции

В США и Европе забыли, что такое настоящая дипломатия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И заявил, что Запад - как Соединенные Штаты, так и Европа - под дипломатией сегодня понимает навязывание своих ценностей другим.

"Не международное право, а правила. Санкции - это один из видов вот таких правил", - заметил глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует ТАСС.

При этом Лавров подчеркнул, что по поводу ограничительных мер у России и Китая единая позиция - Москва и Пекин считают подобного рода методы неприемлемыми. Более того, напомнил глава МИД, в Организации Объединенных Наций уже представлена позиция специального докладчика по вопросам односторонних рестрикций.

Ранее Лавров заявил, что с Евросоюзом как с организацией у России отношений сегодня нет, так как вся инфраструктура этих потенциальных отношений была уничтожена односторонними решениями Брюсселя.

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