В Италии сообщили, как будут исследовать "Спутник V"

Первые результаты появятся уже в апреле

Директор Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме Франческо Вайя сообщил в разговоре с РИА "Новости", что специалисты учреждения в лабораторных условиях изучат, насколько разработанная в центре имени Гамалеи вакцина против коронавируса "Спутник V" эффективна против британского, южноафриканского и бразильского штаммов инфекции.

"Если он покажет эффективность против этих разновидностей, это будет означать крупный шаг вперед для Европы", - подчеркнул Вайя.

Ранее в субботу стало известно, что Италия в скором времени заключит договор о проведении научных испытаний "Спутника V". Как заметил Вайя, первые результаты появятся уже в апреле.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Ее эффективность, как показала третья фаза клинических исследований, составляет 91,6%. В России массовая вакцинация продолжается с 18 января.

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