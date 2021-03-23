Британцы сравнили Путина и Байдена

Прошедшие выходные российский президент провел в тайге

В Великобритании читатели издания Daily Mail обсуждают отдых президента России Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу в тайге. Жители туманного Альбиона похвалили активную жизненную позицию российского лидера и предложили в следующий раз взять с собой главу США Джо Байдена.

Выходные Путин и Шойгу провели в Сибири, где покатались на вездеходах, прогулялись по тайге и посетили мастерскую главы Минобороны.

В Сети многие высоко оценили отдых Путина на природе. "Кто-то назовет это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер", - заявил один из комментаторов под ником PaperCutSurvivor. "Мне Путин не нравится, но я его уважаю. Он не из робкого десятка. Сейчас Америке не достает смелости. Грустные времена для жизни", - добавил Nothankuu.

Также некоторые британцы сравнили президентов России и Америки. "Пока Путин занимается этим, так называемый "лидер свободного мира" не может по лестнице подняться по трапу и несколько раз падает вниз лицом", - написал Betascience, намекая на падение Байдена на трапе президентского самолета. "Тем временем Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьет теплое молоко и ложится спать в восемь часов вечера. Мы обречены", - добавил dai2000.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram