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Путин поздравил жителей Чечни с Днем конституции республики

09:50
  • вторник
  • 23 марта 2021

Для развития республики сделано уже очень многое, отметил президент

Во вторник на сайте Кремля опубликовали поздравительную телеграмму президента Владимира Путина в адрес жителей Чеченской Республики, которые, как отметил глава государства, 18 лет назад в ходе референдума своим выбором подтвердили курс на единство с Россией, восстановление в регионе правопорядка и борьбу с терроризмом.
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"Твердая, непоколебимая воля людей послужила основой возрождения республики, возвращения ее к мирной жизни", - отметил российский лидер.

По словам президента, для стабильного развития Чечни, для реализации ее экономического потенциала в последнее время сделано уже многое.

При этом Путин выразил убежденность в том, что развитие будет продолжено, а опираться для этого следует именно на принципы и положения Конституции Чеченской Республики - идейное наследие ее первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова.

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