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Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о борьбе с раком

09:57
  • вторник
  • 23 марта 2021

О диагнозе артиста стало известно меньше месяца назад

Иллюзионист Сергей Сафронов признался, что проходит курс лечения от рака лимфатической системы, сейчас болезнь находится на первой-второй стадии. Диагноз стал неожиданностью для артиста – онкологию обнаружили во время планового осмотра.

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Сафронов рассказал, что лечение по большей части старается проходить в стационаре, чтобы не ложиться в больницу. Он отметил, что необходимую терапию получает в государственном медучреждении, но процесс дается ему непросто.

"Я прошел уже четыре сеанса химиотерапии. Сейчас я буду делать ПКТ — послекурсовая терапия. Будет понятно усиливать лечение или нет. У меня постоянное головокружение, тошнота. Я обошел разные клиники и не сразу нашел своего доктора", - поделился Сафронов.

Он объяснил, что симптомы болезни появились задолго до постановки диагноза, однако иллюзионист их игнорировал. "Я ничего не чувствовал, но потом понял, что симптомы были: ком в горле, я задыхался, повышалась потливость. Просто казалось, что это все нормально, я к этому привык", - заявил Сафронов.

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