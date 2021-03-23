Эксперты США усомнились в данных об эффективности вакцины AstraZeneca

Компанию просят актуализировать информацию

Британско-шведская компания AstraZeneca могла включить в отчет об испытаниях своей вакцины от коронавируса устаревшую информацию. Так считают в DSMB - это Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования в США, передает ТАСС со ссылкой на американское министерство здравоохранения.

DSMB уже оповестил AstraZeneca о своей озабоченности. Компанию призывают пересмотреть данные и в максимально короткие сроки предоставить более актуальные.

Ранее пресс-служба AstraZeneca сообщила, что ее препарат, в разработке которого также принимал участие Оксфордский университет, эффективен в 79% случаев против заболевания с симптомами и в 100% - против тяжелого течения болезни. Эффективность среди пациентов старше 65 лет оценили в 80%.

В ближайшие недели AstraZeneca намерена подать документы для сертификации препарата в США по ускоренной процедуре.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram