Голикова предположила, когда отменят масочный режим

Сейчас ношение масок остается обязательным
Российский вице-премьер Татьяна Голикова предположила, когда люди наконец смогут отказаться от ношения защитных масок.
На сегодняшний день защитные маски и перчатки, а также соблюдение социальной дистанции – обязательные требования, призванные обезопасить россиян и снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией. Голикова допустила, что отказаться от этих мер можно будет после достижения коллективного иммунитета, передает RT.
"А без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести", - заявила она.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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