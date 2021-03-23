Голикова предположила, когда отменят масочный режим

Сейчас ношение масок остается обязательным

Российский вице-премьер Татьяна Голикова предположила, когда люди наконец смогут отказаться от ношения защитных масок.

На сегодняшний день защитные маски и перчатки, а также соблюдение социальной дистанции – обязательные требования, призванные обезопасить россиян и снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией. Голикова допустила, что отказаться от этих мер можно будет после достижения коллективного иммунитета, передает RT.

"А без масок, я очень надеюсь, мы будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится, потому что мы с вами ту самую вакцинацию должны провести", - заявила она.

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