В МАКС-2021 планируют принять участие более 40 стран

Авиасалон в этом году точно состоится

Как сообщили в Министерстве промышленности и торговли, авиасалон МАКС в 2021 году состоится, это решение уже согласовано.

"Намерение принять участие в "МАКС-2021" уже выразили представители более 40 стран практически всех континентов, в первую очередь, конечно, – партнеры России по ЕАЭС", - уточняется в публикации.

Глава ведомства Денис Мантуров отметил, что проявляемый к авиасалону повышенный интерес необходимо конвертировать в контракты и совместные проекты.

Страной-партнером МАКС-2021 станет Казахстан - с ним планируют подписать целый ряд соглашений и обсудить, в частности, локализацию производства там гражданских вертолетов.

Одним из центральных событий деловой программы будет проведение Четвертого Аэрокосмического Конгресса.

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