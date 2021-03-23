Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Никиты Швецова из Сургута

У мальчика - инфантильная фибросаркома правой орбиты глаза

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Никиты Швецова из Сургута. У мальчика - фибросаркома правой орбиты глаза. Никита уже перенес несколько курсов химиотерапии в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина и уже пошёл на поправку. Но на фоне химии развилась веноокклюзионная болезнь печени.

Ребёнку необходимо лечение дорогостоящим немецким препаратом "Дефителио". Стоимость трёх флаконов такого лекарства - почти 2 миллиона рублей. Таких денег у молодой семьи из Сургута просто нет. На счету у ребёнка - каждая минута. Помочь может каждый.

Яркие краски в жизни Никиты - это игрушки. Любимого оранжевого жирафа можно разглядывать часами. Да и куда торопиться. Дни в больнице тянутся, как вечность. Эта палата и есть его маленький мир. Большую часть своей крошечной, полугодовалой жизни Никита провел здесь. В больнице он научился переворачиваться и вместе с мамой делать зарядку.

Это сейчас Никита может посмотреть маме в глаза, а еще несколько месяцев назад правый глаз практически не открывался. Опухоль с горошину стремительно разрасталась. И буквально за несколько недель достигла огромных размеров. Диагноз - инфантильная фибросаркома правой орбиты глаза - прозвучал для родителей как приговор.

"У нас вся одежда была постоянно в крови. Я так пугалась. И она у нас в итоге лопнула, и нас отправили на операцию. Я так переживала. Правда. Я не могу… А потом, когда сюда поступили, было очень опасно. Может потерять глаз, если делать операцию. Это для меня был шок", - рассказала мама мальчика Надежда Швецова.

Из Нижневартовска Никиту срочно перевезли в Москву. В онкоцентре имени Блохина врачи несколько месяцев боролись за глаз ребенка. Чтобы не удалять его вместе с саркомой, онкологию уничтожали с помощью химиотерапии. В два месяца младенец уже начал бороться с раком.

После нескольких курсов химиотерапии болезнь практически удалось победить. Опухоль исчезла. И сейчас даже врачи её визуально не обнаруживают. Глаз Никите удалось спасти. Но хрупкий неокрепший организм как будто не выдержал такой борьбы. Сначала начали отказывать почки, теперь страдает печень ребенка.

"К сожалению, так случилось, что в результате нашей терапии развились осложнения, в связи с чем пациент находился в отделении реанимации на фоне развития веноокклюзионной болезни печени. Собственно говоря, по поводу этого осложнения и проводилась терапия жизненно важным препаратом "Дефибротид". И, собственно говоря, этот препарат и помог нам вывести ребенка из тяжелого состояния, продолжить терапию", - сообщила Елена Казанцева, детский онколог отделения опухоли головы и шеи НИИ онкологии им. Блохина.

Но борьба с онкологией продолжается, и чтобы окончательно ее выиграть, нужен препарат, который поможет поддержать организм ребенка. Лекарство не зарегистрировано в России, и к тому же стоит очень дорого - три упаковки, от которых зависит жизнь Никиты - это почти два миллиона рублей. Молодой семье из Сургута просто негде взять такие деньги. Маме - всего 20 лет. А отец работает продавцом-логистом. Полугодовалому Никите нужна ваша помощь. Он уже почти справился с онкологией и, возможно, никогда не вспомнит о том, что ему пришлось пережить в самом начале своей жизни.

Для пятимесячного Никиты дорогостоящий препарат жизненно необходим. Это поддержит его организм и даст возможность бороться дальше с онкозаболеванием. Чтобы мальчик смог продолжить лечение, ваша помощь нужна ему прямо сейчас.

Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Нужно просто отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Никиты Швецова, программа 1161

Елена Сахно, Тимофей Проймин, Илья Орлов, "ТВ Центр".

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