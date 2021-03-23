ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На ВДНХ стартовал конкурс "Сказки о космосе"

11:58
  • вторник
  • 23 марта 2021

Конкурс приурочен к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина

В Москве на ВДНХ в центре "Космонавтика и авиация" стартовал всероссийский конкурс молодежных творческих проектов в номинации "Сказки о космосе", передает "ТВ Центр".

Состязание проводится в рамках просветительского проекта "Моя страна - моя Россия", входящего в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Рисунки и сказки на космическую тематику впервые смогут представить участники моложе 13 лет. Конкурс приурочен к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. В этом году проекту "Моя страна - моя Россия" исполняется 18 лет. Основными тематическими линиями сезона стали наука, технологии и космос.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Центр "Космонавтика и авиация"
Центр "Космонавтика и авиация"
Конкурс "Сказки о космосе"
Конкурс "Сказки о космосе"
Конкурс "Сказки о космосе"
Конкурс "Сказки о космосе"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.