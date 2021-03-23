На ВДНХ стартовал конкурс "Сказки о космосе"

Конкурс приурочен к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина

В Москве на ВДНХ в центре "Космонавтика и авиация" стартовал всероссийский конкурс молодежных творческих проектов в номинации "Сказки о космосе", передает "ТВ Центр".

Состязание проводится в рамках просветительского проекта "Моя страна - моя Россия", входящего в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Рисунки и сказки на космическую тематику впервые смогут представить участники моложе 13 лет. Конкурс приурочен к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. В этом году проекту "Моя страна - моя Россия" исполняется 18 лет. Основными тематическими линиями сезона стали наука, технологии и космос.

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