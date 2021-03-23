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Первые поставки "КовиВак" в гражданский оборот начнутся на этой неделе

10:29
  • вторник
  • 23 марта 2021

Об этом рассказала Татьяна Голикова

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что вакцину от коронавируса "КовиВак" поставят в гражданский оборот в ближайшее время.

Третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот до конца марта
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По словам Голиковой, привиться препаратом, разработанным учеными из центра Чумакова, можно будет уже в конце этой недели, передает RT.

"С конца марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по "ЭпиВакКороне": уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот. По-моему, 28 марта первые поставки "КовиВака" центра Чумакова", - сказала она.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже три вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

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