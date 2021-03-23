"Спутник V" может оказаться "одноразовой" вакциной

Есть вероятность, что использовать препарат повторно не получится

Существует вероятность, что сделать прививку российским препаратом от коронавирусной инфекции "Спутник V" можно будет только один раз. Об этом сообщила инфекционист Наталья Пшеничная.

Она объяснила, что дело в антителах, которые вырабатываются после вакцинации "Спутником V". Препарат дает длительный иммунитет, который может помешать повторному использованию вакцины.

"Векторная вакцина тоже дает достаточно высокий подъем антител. И да, действительно предполагается, что она будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например, через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме", - объяснила врач.

Она добавила, что повторно провести вакцинацию можно препаратами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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