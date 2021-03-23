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В США впервые приняли программу репараций для афроамериканцев

11:49
  • вторник
  • 23 марта 2021

Программа будет финансироваться за счёт отчислений от продажи каннабиса

Репарации афроамериканцам за притеснения и расовую дискриминацию не на словах, а на деле. В США впервые в истории вопрос выплат согласовали на официальном уровне. Это сделали в Эванстоне, штат Иллинойс. "За" высказались восемь членов местного совета из девяти.

Теперь темнокожие, которые жили в городе в прошлом веке, или их потомки получат по 25 тысяч долларов. Потратить их можно только на улучшение жилищных условий: ремонт, выплату ипотеки или задолженностей по аренде.

Программа будет финансироваться за счёт отчислений от продажи каннабиса - в Эванстоне он легализован. За 10 лет город с населением 75 тысяч человек потратит на выплату компенсаций 10 миллионов долларов, передает "ТВ Центр".

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