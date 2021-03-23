Очевидцы рассказали подробности стрельбы в Колорадо

Жертвами трагедии в США стали десять человек

Десять человек стали жертвами стрельбы в американском штате Колорадо. Неизвестный открыл огонь на парковке у супермаркета. Среди погибших - полицейский, который первым приехал на вызов.

В Сети опубликованы редкие кадры, на которых запечатлен момент стрельбы. Один из посетителей магазина выходит на улицу. Видит бездыханное тело. Еще одно - на парковке у супермаркета. Возвращается обратно. В дверях - сотрудник торговой точки, которому, кажется, и дела никакого нет до происходящего. Он равнодушно указывает на очередную жертву преступника. Несколько секунд, и звучат выстрелы.

Судя по всему, стрельба велась беспорядочно. Многим посетителям удалось покинуть магазин невредимыми.

"Мы были на кассе, когда началась стрельба. Я поняла, что нужно прятаться. Мы с сыном побежали. В нас стреляли, мы это чувствовали, но мы продолжали бежать", - рассказала очевидец Сара Муншэдоу. "Началась паника, я думаю, многие люди просто не знали, откуда именно он стрелял", - сообщила Куинлан Слоан. "Звук был довольно приглушенный. Бах, бах, бах, бах", - вспоминает Невин Слоан.

Информации немного: известно, что вооруженный винтовкой человек сначала открыл огонь у супермаркета, потом зашел внутрь и продолжил стрелять. По меньшей мере 10 человек погибли. Среди них 51-летний полицейский, который первым приехал на вызов.

"Один из наших офицеров, его имя Эрик Талли. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям жертв. Будем работать днем и ночью. Я хочу заверить людей, что сейчас они находятся в безопасности, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы быстро идентифицировать жертв", - сообщил глава полиции города Боулдер Марис Херольд.

Но многие рядовые американцы другого мнения. У Стивена Мачуга в супермаркете ранили внучку. И он уверен, что в государстве, где оружие может приобрести любой гражданин без должной проверки психического здоровья, в безопасности себя чувствовать невозможно.

"У нас нет нормальных законов о контроле над оружием. Это должно прекратиться. Каждую неделю, каждую, в США стреляют. Нужно что-то с этим делать", - уверен Стивен Мачуг.

Предполагаемого преступника задержали примерно через полтора часа. Вот кадры с полицейского вертолета, на которых видно, как его в наручниках ведут в спецмашину. Он ранен - нога вся в крови. Ему окажут медицинскую помощь. Но вот почему мужчина в таком виде: раздет и без обуви, неясно. Мотивы и его личность также предстоит выяснить. Сообщается, что о случившемся уже проинформировали президента Джо Байдена.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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