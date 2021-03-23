"Ковид - это зло": актер Ширвиндт призвал россиян пройти вакцинацию

Артист предупредил, что переболевшие коронавирусом испытывают последствия

Вакцина от коронавируса "КовиВак", разработанная центром имени Чумакова, поступит в гражданский оборот до конца марта. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Темпы распространения инфекции в нашей стране снижаются, в том числе благодаря массовой вакцинации. По данным оперштаба, за минувшие сутки выявили 8 тысяч 457 новых случаев ковида. Прививку от коронавируса сегодня сделает Владимир Путин.

Сейчас в России зарегистрированы уже три отечественные вакцины. Сегодня прививку одной из них сделает президент Владимир Путин. Об этом он рассказал накануне на совещании, посвященном вакцинации. Каким препаратом, не уточняется, но, как показали самые тщательные исследования, все наши вакцины эффективны и безопасны. Четыре с половиной тысячи стационарных пунктов вакцинации и более тысячи мобильных развернуты по всей России. Привиться можно в поликлиниках и в торговых центрах, на отдаленных северных зимовьях и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах.

Заведующая ФАП села Троицкое в Мытищинском районе Подмосковья хорошо знает каждого своего пациента и может безошибочно определить, кому сразу можно делать прививку, а кому придется подождать.

"Сейчас у меня наблюдается семь пациентов. Сегодня я отказала двум пациентам своим, потому что они имели контакт с пациентами, больными коронавирусной инфекцией. Поэтому через 14 дней мы их только сможем привить", - сказала заведующая ФАП села Троицкое Наталья Маренкова.

Сейчас вакцинацию от COVID-19 прошли уже почти все жители Троицкого. Татьяна Коровкина прививку сделала одной из первых, а сегодня пришла уже за вторым компонентом.

"Опасаются, говорят, что будет какая-то реакция после. А я считаю, что температура или недомогание – это лучше, чем болеть этой болезнью. Я вторую прививку сделала, вообще никакой реакции", - заявила жительница села Троицкое Татьяна Коровкина.

Массово прививаются врачи, учителя и известные актеры, словом, все те, кому приходится много встречаться с людьми.

"Каждый день я узнавал про двух-трех своих знакомых, которые заболели ковидом. Кто-то переболел легко, кто-то очень тяжело, несколько человек покинули этот мир. В итоге я привился. Считаю, что прививаться надо, потому что ковид - это зло. Потому что все, кто переболел ковидом в легкой или тяжелой форме, испытывают последствия", - сказал актер, телеведущий Михаил Ширвиндт.

Специалисты говорят, что при нынешних темпах вакцинации коллективный иммунитет в России может быть достигнут уже к июлю-августу. Чего не скажешь о Европе. Там практически в большинстве стран готовятся к ужесточению ограничений. В Германии в пасхальные дни власти решили ввести по сути новый локдаун.

"1 и 3 апреля будут выходными днями с серьезными ограничениями на контакты. Также вводится запрет на собрания с 1 по 5 апреля. На Пасху будет действовать домашний режим. Мы обратимся к религиозным общинам с просьбой проводить в это время собрания только виртуально", - обратилась к народу канцлер Германии Ангела Меркель.

Будут закрыты бары и рестораны, а также супермаркеты. Рекомендуется воздерживаться от поездок за границу. Такого не было с начала эпидемии год назад. О частичном запрете передвижений заговорили и в Финляндии, в Чехии еще на месяц может быть продлен режим чрезвычайной ситуации. В Греции для борьбы с коронавирусом мобилизуют врачей частных клиник. До начала курортного сезона остается совсем немного времени, а эпидемическая обстановка в стране по-прежнему крайне тревожная.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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