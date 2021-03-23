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Россия и Китай заявили о деструктивной роли США в мире

11:37
  • вторник
  • 23 марта 2021

Вашингтон пытается разрушить международно-правовую архитектуру

В вопросах производства и распространения вакцин от коронавируса все страны должны руководствоваться не геополитикой, а действовать в интересах спасения жизней. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И, передает "ТВ Центр".

Встреча прошла в Китае. Министры также обсудили тему санкций и военно-политические союзы Вашингтона. Россия и Китай считают деструктивными попытки США разрушить международно-правовую архитектуру. Говоря об экономических ограничениях, стороны в очередной раз осудили политику ультиматумов. В ходе переговоров речь зашла и об отношениях России и Евросоюза.

"С Евросоюзом, как с организацией, отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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