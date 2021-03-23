Арестованный пензенский губернатор отказался признавать вину

Арест стал для Ивана Белозерцева неожиданность, сообщили в ОНК

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила у себя в Telegram, что арестованный судом губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отказывается считать себя виновным в коррупции.

Как уточнила Литвинович, глава региона пока содержится в изоляторе на Петровке, скоро его переведут в СИЗО.

"Самочувствие у него удовлетворительное, лекарства необходимые ему выдаются", - добавила член ОНК.

По ее словам, арест стал для Белозерцева неожиданностью.

В понедельник Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области на два месяца. Как считает следствие, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил деньги и другие ценности на сумму более 30 миллионов рублей, за что предположительно оказывал протекцию группе фармакологических компаний.

В Кремле допустили, что глава региона будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

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