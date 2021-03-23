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Каждый десятый телефонный звонок в России совершают мошенники

11:03
  • вторник
  • 23 марта 2021

Злоумышленники пользуются подменой номера

Выступая на заседании межфракционной рабочей группы Государственной думы, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что мошеннических звонков в стране делается довольно много.
Мошенники нашли новый способ обмана россиян

"Сейчас примерно, по нашим расчетам, каждый десятый звонок, совершаемый любому гражданину России, это телефонное мошенничество", - приводит заявление Кузнецова ТАСС.

Он добавил, что в основном злоумышленники пользуются подменой номера, а подавляющее большинство звонков идут из-за границы.

По словам зампреда правления Сбербанка, некоторые региональные телекомы даже зарабатывают на этом. Как предложил Кузнецов, в КоАП имеет смысл ввести санкции для таких компаний за подмену номера. В настоящее время подобных мер в законодательстве не предусмотрено.

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