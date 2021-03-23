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Голикова ответила на вопрос о возможности нового локдауна

11:24
  • вторник
  • 23 марта 2021

Россия находится в преимуществе по сравнению со странами ЕС

Вице-премьер Татьяна Голикова дала интервью проекту RT "Антонимы", в ходе которого ответила на вопрос журналиста Антона Красовского о возможности повторного локдауна в России.
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"Мы сейчас не видим оснований для закрытия - мы находимся в периоде стабилизации и снижения", - подчеркнула заместитель председателя правительства.

Вместе с тем она добавила, что власти готовы к небольшому подъему заболеваемости в обозримом будущем.

По словам Голиковой, Россию выгодно отличает то, что ее население, в отличие от многих европейских стран, вырабатывало коллективный иммунитет.

Также в интервью вице-премьер отметила, что защитные маски и перчатки на сегодняшний день остаются обязательным требованием, а отказаться от этих мер можно будет как раз после окончательного достижения коллективного иммунитета.

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