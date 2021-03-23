ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Голикова объяснила, почему за рубежом продолжается рост заболеваемости коронавирусом

11:26
  • вторник
  • 23 марта 2021

Многие страны вновь вводят локдаун

Российский вице-премьер Татьяна Голикова раскрыла причины роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в других странах. По ее словам, жители там попросту не получили возможности выработать коллективный иммунитет.

Голикова ответила на вопрос о возможности нового локдауна
Голикова предположила, когда отменят масочный режим

Голикова прокомментировала информацию о том, что в ожидании третьей волны коронавируса все больше стран вновь закрываются на карантин и вводят новые ограничения. По мнению вице-премьера, именно это негативно сказывается на эпидемиологической ситуации.

"Мы видим, как развивается эпидситуация у них и у нас. Кстати говоря, одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались. Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят, и они получают", - считает Голикова.

Она добавила, что когда в других странах идет сильный рост заболеваемости, в России фиксируется лишь небольшой подъем, передает RT.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.