Голикова объяснила, почему за рубежом продолжается рост заболеваемости коронавирусом

Многие страны вновь вводят локдаун

Российский вице-премьер Татьяна Голикова раскрыла причины роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в других странах. По ее словам, жители там попросту не получили возможности выработать коллективный иммунитет.

Голикова прокомментировала информацию о том, что в ожидании третьей волны коронавируса все больше стран вновь закрываются на карантин и вводят новые ограничения. По мнению вице-премьера, именно это негативно сказывается на эпидемиологической ситуации.

"Мы видим, как развивается эпидситуация у них и у нас. Кстати говоря, одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались. Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят, и они получают", - считает Голикова.

Она добавила, что когда в других странах идет сильный рост заболеваемости, в России фиксируется лишь небольшой подъем, передает RT.

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