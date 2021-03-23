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Тренер назвала самую вредную позу во время сидячей работы

12:06
  • вторник
  • 23 марта 2021

Тело может деформироваться

Неправильное положение тела при сидячей работе может отразиться на здоровье и стать причиной близорукости и остеохондроза. Фитнес-тренер Татьяна Лукина объяснила, каких поз следует избегать.

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"Поза нога на ногу, также, как и с поджатой ногой, дает опору только на одну половинку таза, а другая — будто зависает в воздухе. Таким образом, создается боковой наклон таза, а значит и боковой наклон позвоночника", - рассказала эксперт.

Она отметила, что несколько минут в день в таком положении не навредят, однако если сидеть так долгое время, то можно получить перенапряжение мышечных структур вокруг зависшей в воздухе половины таза, потому что она не опирается на поверхность, ее держат мышцы.

Кроме того, опора только на одну ногу грозит повреждением крестообразных связок или мениска. Из-за этого во время ходьбы могут болеть колени. Лучшая поза во время сидячей работы – опора на обе ноги и распределение веса на седалищные кости.

Не менее важна и высота стула – ноги должны касаться пола. Что касается монитора компьютера, то его следует установить на уровне глаз, передает "Мир24".

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