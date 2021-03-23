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"Спутник V" зарегистрировали во Вьетнаме

11:59
  • вторник
  • 23 марта 2021

Препарат одобрен уже в 56-ти странах

Разработанную в центре имени Гамалеи вакцину от коронавируса "Спутник V" одобрила для применения 56-я страна - это Вьетнам, передает РИА "Новости" со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.
Назван срок действия вакцины "ЭпиВакКорона"

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры", - уточнили там.

На сегодняшний день российская разработка одобрена в странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По общему количеству одобрений регуляторами "Спутник V" - второй в мире.

"Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина от COVID-19. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность препарата составляет 91,6%. Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января.

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