Роскомнадзор не устроили темпы удаления запрещенного контента в Twitter

Соцсеть реагирует на требования, но не слишком активно
Twitter начал удалять размещенный в соцсети нелегальный контент, но делает это недостаточно активно. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
"Фактически удалена только треть запрещенного в России контента", - уточнили представители регулятора.
Там добавили, что всего в Twitter было обнаружено 3100 противоправных материалов, администрации соцсети за четыре года предъявили более 28 тысяч требований об удалении. Все они были проигнорированы.
"К сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков", - констатировали в ведомстве.
Ранее Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России и пригрозил сервису полной блокировкой. В Кремле действия регулятора сочли оправданными.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram