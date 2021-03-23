ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роскомнадзор не устроили темпы удаления запрещенного контента в Twitter

12:03
  • вторник
  • 23 марта 2021

Соцсеть реагирует на требования, но не слишком активно

Twitter начал удалять размещенный в соцсети нелегальный контент, но делает это недостаточно активно. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
Роскомнадзор сделал заявление о блокировке Twitter

"Фактически удалена только треть запрещенного в России контента", - уточнили представители регулятора.

Там добавили, что всего в Twitter было обнаружено 3100 противоправных материалов, администрации соцсети за четыре года предъявили более 28 тысяч требований об удалении. Все они были проигнорированы.

"К сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков", - констатировали в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России и пригрозил сервису полной блокировкой. В Кремле действия регулятора сочли оправданными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Twitter
Twitter
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.