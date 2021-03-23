Роскомнадзор не устроили темпы удаления запрещенного контента в Twitter

Соцсеть реагирует на требования, но не слишком активно

Twitter начал удалять размещенный в соцсети нелегальный контент, но делает это недостаточно активно. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

"Фактически удалена только треть запрещенного в России контента", - уточнили представители регулятора.

Там добавили, что всего в Twitter было обнаружено 3100 противоправных материалов, администрации соцсети за четыре года предъявили более 28 тысяч требований об удалении. Все они были проигнорированы.

"К сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков", - констатировали в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России и пригрозил сервису полной блокировкой. В Кремле действия регулятора сочли оправданными.

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