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В Госдуму внесли проект о лишении свободы коллекторов

12:45
  • вторник
  • 23 марта 2021

За применения насилия они будут нести уголовную ответственность

В Государственную думу внесен законопроект, разработанный группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым: в документе предлагается сажать коллекторов на срок до 12 лет за применение насилия или угроз в рамках осуществления своей деятельности. Об этом пишет ТАСС.
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Уточняется, что о 12 годах тюрьмы речь будет идти, если преступление совершено группой лиц. Если же коллектор действовал в одиночку, то наказание предлагается выбирать на уровне до пяти лет.

Изменения предлагаются в 22 главу Уголовного кодекса.

В отзыве кабмина сказано, что правительство поддержало проект при доработке ряда моментов. Следует, считают в кабмине, конкретизировать субъект преступления, а также привести обоснование вводимых санкций.

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