Народный артист России Певцов назвал важным решение наградить разработчиков вакцин от COVID-19

Ученым нужно "без долгих обсуждений" присудить Госпремию, заявил он

Народный артист России Дмитрий Певцов поддержал инициативу президента России Владимира Путина представить к госнаградам разработчиков вакцин от COVID-19. Глава государства предложил поощрить ученых материально.

"Инициатива президента России еще раз подтверждает, насколько важное научное открытие сделано российскими учеными, разработавшими вакцину", - отметил Певцов в беседе с АГН "Москва". По словам артиста, ученым нужно "без долгих обсуждений" присудить Госпремию.

Певцов также отметил, что сам ранее выступал с предложением дать премию ученым, разработавшим вакцину от коронавируса. По словам народного артиста, он знает о труде врачей не понаслышке - его мама всю жизнь проработала врачом-реабилитологом. Артист подчеркнул, что это "не работа, это жизнь, которую ты отдаешь людям без остатка".

Накануне Путин сообщил, что во вторник, 23 марта, намерен привиться от коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал уточнять, какой вакциной намерен привиться лидер, но подчеркнул, что это будет, естественно, одна из трех зарегистрированных отечественных вакцин.

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