Депутат МГД Шарапова: Офсетные контракты позволят создать устойчивую систему обеспечения лекарствами

Москва уже заключила пять таких договоров

Член комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова отметила, что создать устойчивую систему лекарственного обеспечения позволит в том числе внедрение офсетных контрактов, по которым объем закупок в ближайшие 10 лет составит 73 миллиарда рублей.

"Если бы эту продукцию город закупал на рынке, то пришлось бы потратить денежных средств примерно на 20% больше", - уточнила парламентарий, которую цитирует информагентство "Москва".

Она при этом отметила, что в данном случае важен не только вопрос эффективного расходования бюджетных средств. Так как на все препараты производятся в России, а риски пандемии велики, необходимо создать свою собственную стабильную фармпромышленность. По офсетным контрактам предприниматель может рассчитывать на гарантированный сбыт продукции, так что появляется возможность создавать производство с нуля.

Сейчас, продолжила депутат, в Москве заключено пять офсетных контрактов. Они предусматривают создание новых производств за счет инвесторов. Те же в обмен получают гарантированные закупки.

Уточняется, что четыре из пяти контрактов касаются лекарственных препаратов. Говоря об этом подробнее, Шарапова рассказала, что в 2020 году было введено в эксплуатацию фармацевтическое предприятие "Биокад", кроме того, идет строительство производственного комплекса "Р-Опра", а "Гемамед" в ближайшее время запускает пилотное производство медицинских изделий. Еще один контракт подписан с Московским эндокринным заводом.

"Он предусматривает создание производственного комплекса по выпуску противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейролептиков", - объяснила собеседница агентства.

По ее словам, заводы будут делать 53 лекарственных препарата, причем 27 из них на сегодняшний день в России не производятся.

Логично, заключила Шарапова, что производства необходимо размещать вблизи крупной агломерации. Это снижает в том числе расходы на транспортировку, и важно при этом учитывать, что когда речь идет о здоровье людей, задержка сроков доставки недопустима.

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