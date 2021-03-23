К платформе "Электронный дом" подключились жильцы более 50% московских домов

Наталья Сергунина рассказала о развитии проекта

На платформе "Электронный дом" зарегистрировались жители более чем 27 тысяч московских домов, при этом во многих из них к проекту присоединились большинство жильцов, а где-то жители только начинают подключаться к сервису. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, еженедельно в единый диспетчерский центр и на портал "Наш город" поступает порядка тысячи новых заявок. При этом на сегодняшний день количество домов, чьи жители подключились к платформе, превысило 60% от общего числа многоквартирных домов в столице.

При помощи "Электронного дома" москвичи могут вызвать мастера, пообщаться с соседями, разместить объявление, передать показания приборов учета воды и электроэнергии, прочитать новости своего района и дома. Кроме того, на платформе принимают заявки о перегоревших в подъезде лампочках, повреждениях крыши дома, неработающем фонаре и по многим другим вопросам.

Также с ноября прошлого года на платформе появилась возможность проводить общие собрания собственников без предварительного решения на очном, очно-заочном или заочном собрании. Изначально функция была доступна жителям домов, включенных в региональную программу капитального ремонта на 2022 год. В декабре 2020 года завершилось 255 таких собраний, на которых были приняты решения по составу работ, которые необходимо провести в рамках капитального ремонта дома. С конца января этого года в "Электронном доме" общие собрания собственников могут проводить жители всех многоквартирных домов Москвы.

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