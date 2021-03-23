В Кремле объяснили, почему Путин не будет прививаться на камеры

Президент сообщал, что готов сделать первый укол уже во вторник
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в ходе традиционного брифинга с журналистами, что Владимир Путин не является сторонником идеи делать себе прививку от коронавируса перед камерами, пишет ТАСС.
"Президент и так, вы видите, достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, с производством вакцин", - отметил кремлевский спикер.
Песков добавил, что не станет раскрывать информацию о том, каким именно препаратом привьется глава государства. По словам пресс-секретаря, свою эффективность доказали все три разработанные в стране вакцины.
Кремль рассчитывает, заключил Песков, что с учетом растущих темпов производства этих вакцин от COVID-19 решат привиться как можно больше россиян.
Ранее во время совещания по вопросам производства вакцин Путин сообщил, что приоритетом для фармацевтической отрасли России остается обеспечение внутренних потребностей страны, но надо учитывать и возможности экспорта.
Десятки стран готовы закупать российские препараты, подчеркнул президент, добавив, что сам привьется от коронавируса во вторник, 23 марта.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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