Роспотребнадзор уточнил сообщения о ревакцинации "Спутником V"

В ведомстве заявили, что информация об "одноразовости" препарата некорректна

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что вакцину "Спутник V" нельзя будет использовать повторно.

По словам Поповой, вакцина подходит и для ревакцинации, однако между первым курсом прививок и вторым должно пройти достаточное количество времени. Также глава ведомства подчеркнула, что решение о том, каким препаратом проводить повторную вакцинацию, должен принимать врач, передает РЕН ТВ.

"Сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом Спутник V поняты некорректно. Повторная вакцинация им возможна, но выбор препарата для ревакцинации - прерогатива лечащего врача. В комментариях о ревакцинации имелось в виду, что после прививки через 1-2 года возможна ревакцинация и другими вакцинами", - также отметили на сайте Роспотребнадзора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram