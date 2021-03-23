Роспотребнадзор уточнил сообщения о ревакцинации "Спутником V"

В ведомстве заявили, что информация об "одноразовости" препарата некорректна
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что вакцину "Спутник V" нельзя будет использовать повторно.
По словам Поповой, вакцина подходит и для ревакцинации, однако между первым курсом прививок и вторым должно пройти достаточное количество времени. Также глава ведомства подчеркнула, что решение о том, каким препаратом проводить повторную вакцинацию, должен принимать врач, передает РЕН ТВ.
"Сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом Спутник V поняты некорректно. Повторная вакцинация им возможна, но выбор препарата для ревакцинации - прерогатива лечащего врача. В комментариях о ревакцинации имелось в виду, что после прививки через 1-2 года возможна ревакцинация и другими вакцинами", - также отметили на сайте Роспотребнадзора.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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