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Собянин рассказал о ходе комплексной реконструкции Люберецких ОС

13:12
  • вторник
  • 23 марта 2021

Строители применят множество инновационных технологических решений

Мэр столицы Сергей Собянин отметил высокие темпы комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений. Вся реконструкция очистных сооружений будет завершена до 2023 года.

"Сегодня уже готова первая очередь. Вторая очередь, самая большая, выполнена на 60%. Построены механические очистные сооружения и приступили уже к активному строительству. Как я уже сказал, большая часть работы по первому блоку очистных сооружений уже выполнена. В течение 2021-2023 годов", - заявил Собянин.

По его словам, строители применят множество инновационных технологических решений на объекте. "Это будут новые очистные сооружения с новыми экологическими критериями качества, стандартами. С учетом того, что вокруг живут сотни тысяч людей - жителей Подмосковья и Москвы, конечно, это важный еще и экологический проект", - отметил мэр столицы.

Как передает АГН "Москва", во вторник Собянин также поздравил специалистов отрасли с Днем работника ЖКХ и вручил им награды.

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