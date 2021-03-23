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Кремль ответил на призывы ужесточить отношение к США

13:19
  • вторник
  • 23 марта 2021

Это не имеет отношения к официальной политике

Как отметил в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, официальной политикой большинство заявлений о необходимости ужесточить отношение к Соединенным Штатам не является.
Кремль назвал непредсказуемыми действия властей США

"Вы знаете, что любые внешнеполитические контакты осуществляются только на равноправной и взаимовыгодной основе и на основе взаимности. И вы знаете, что мы сторонники добрых отношений со всеми", - цитирует кремлевского спикера РИА "Новости".

Любые международные дела России должны в первую очередь отвечать ее национальным интересам, добавил Песков, уточнив - во время президентства Владимира Путина так было всегда.

Ранее пресс-секретарь заявил, что Москва должна принимать во внимание все потенциальные угрозы со стороны Запада. Это, уточнил спикер, касается в том числе возможного отключения страны от SWIFT (международной системы передачи межбанковских платежей).

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