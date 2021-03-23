Пушкина сочла слова "скопинского маньяка" угрозой для его жертвы

Ранее Виктор Мохов сказал, что готов "помочь" девушке зачать еще одного ребенка

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила запрос генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание Виктора Мохова, известного также как скопинский маньяк. Ранее в документальном фильме Ксении Собчак Мохов заявил, что намерен снова "заняться" одной из девушек, которых держал в плену.

Мохов удивился, что одна из его жертв, родившая насильнику двоих детей, не стала больше рожать. Он заявил, что готов "помочь" ей зачать еще одного ребенка. Пушкина предположила, что за без малого 17 лет заключения мужчина "так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном". Также депутат отметила, что высказывания Мохова можно расценивать как прямую угрозу девушке, передает ТАСС.

"Прошу вас, Игорь Викторович, провести проверку, дать правовую оценку и, в случае выявления нарушений действующего законодательства, принять меры прокурорского реагирования", - сказано в тексте запроса.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и без малого четыре года насильно удерживал в подвале. Одна из них за это время дважды родила от него, но мужчина отобрал детей. Своих заложниц он избивал резиновым шлангом, морил голодом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ и держал без света. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.

В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012 году срок сократили до 16 лет и 10 месяцев.

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