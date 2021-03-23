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Чемпион Германии возглавил ЦСКА

13:33
  • вторник
  • 23 марта 2021

Ранее клуб расторг контракт с белорусским специалистом Виктором Гончаренко

Новым главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА назначен хорватский специалист Ивица Олич, выступавший за армейцев в период с 2003 по 2006 год. Об этом сообщила пресс-служба команды.
У московского ЦСКА будет новый главный тренер

Детали контракта с 41-летним Оличем не разглашаются. На посту он сменил Виктора Гончаренко, договор с которым был по обоюдному согласию сторон расторгнут в понедельник. Уже 23 марта Олич проведет первую тренировку.

"Понимаем, что у него еще не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды", - прокомментировал назначение президент ЦСКА Евгений Гинер.

В составе красно-синих хорват трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА. Всего он провел за ЦСКА 116 матчей, в которых отметился 44 забитыми мячами.

Также форвард играл, в частности, за "Гамбург", "Вольфсбург" и "Баварию", в составе последней стал чемпионом Германии и дошел до финала Лиги чемпионов. С 2017 года работал ассистентом в сборной Хорватии.

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