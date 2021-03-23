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В Солнечной системе обнаружили идеальное место для зарождения жизни

14:55
  • вторник
  • 23 марта 2021

Ученые из университета в Сан-Паулу полагают, что это спутник Сатурна - Титан

Идеальное место для зарождения жизни обнаружили в космосе ученые из университета в Сан-Паулу, передает "ТВ Центр".

Один из крупнейших спутников Сатурна - Титан - покрыт органическими углеводородами, а под ледяной коркой скрывается океан. При падении на спутник астероида или кометы может образоваться кратер, в котором смешаются вода и органика. И таким образом появятся благоприятные условия для зарождения жизни.

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