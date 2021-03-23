Счетная палата вернула в бюджет 11 млрд рублей

Об этом сообщил глава ведомства Алексей Кудрин

11 миллиардов рублей вернули в бюджет в прошлом году благодаря проверкам Счётной палаты. Об этом сообщил Владимиру Путину глава ведомства Алексей Кудрин. Встреча прошла в Кремле, передает "ТВ Центр".

В период пандемии одним из главных направлений работы стал контроль в медицинской сфере: за начислением выплат врачам, закупкой оборудования и аппаратов ИВЛ. Большое внимание уделили бизнесу: проверили, своевременно ли предприниматели получают помощь, гарантированную государством. Другие направления работы - контроль за исполнением нацпроектов.

"Много проверок, связанных с качеством экологии и выполнением соответствующих нацпроектов", - заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Это очень важно, тем более что мы предполагаем направить туда значительные государственные финансы", - сказал президент России Владимир Путин.

"Провели оценку федерального проекта "Оздоровление Волги и экологическая реабилитация водных объектов". В этой программе, в этом федеральном проекте участвует 16 субъектов из 38, которые выходят на Волгу, то есть не все, к сожалению, участвуют в этой программе, мы обращали на это внимание", - сообщил Кудрин.

"Реакция на ваши проверки в этой части, она достаточна?" – поинтересовался президент России.

"Я должен сказать, что да. Сейчас правительство реагирует достаточно активно, даже ввели в регламент правительства более внимательное отнесение к нашим проверкам", - заявил Кудрин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram