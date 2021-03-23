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В Совфеде обсудили вмешательство Запада в дела России перед выборами

14:43
  • вторник
  • 23 марта 2021

Иноагенты стремятся вовлечь в противоправную деятельность молодёжь

Россия не стремится блокировать зарубежные цифровые платформы, но их нужно заставить соблюдать наше законодательство. Об этом заявили на брифинге в Москве. Участники - члены временной комиссии Совета Федерации по защите суверенитета - говорили о мерах противодействия попыткам вмешательства в дела нашей страны, передает "ТВ Центр".

Перед парламентскими выборами Запад пытается дестабилизировать внутриполитическую ситуацию. Основную ставку делает на интернет и социальные сети. Иноагенты стремятся вовлечь в противоправную деятельность молодёжь и открыто заявляют о своих целях.

"Европейский парламент в конце прошлого года принял специальную резолюцию, где он прямо сказал, что их цель – смена политической системы в России через гражданское общество. А для того, чтобы лучше готовить людей для этой цели, Европейский парламент своей официальной резолюцией, подчеркиваю, это не мнение отдельных людей, предложил создать для нашей молодежи, которая может быть в этой борьбе использована, специальный университет в изгнании. Я ничего не преувеличиваю, он так и называется", - заявил Андрей Климов, председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

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