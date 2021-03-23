В Госдуме приняли закон о "гаражной амнистии"

Оформить гаражи можно будет в упрощенном порядке

Госдума в третьем чтении приняла закон о "гаражной амнистии". Теперь владельцы "полулегальных" гаражей смогут оформить земельные участки, выделенные под гаражи, а также сами постройки в упрощенном порядке.

На сегодняшний день в России существует много гаражей, которые не оформлены в официальном порядке, а потому владельцы не могут распоряжаться ими по своему усмотрению, напомнил председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству и автор поправок Павел Крашенинников. Теперь законодательство предусматривает, что люди, использующие капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года) будут иметь право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж. Это относится и к гаражам, расположенным в гаражных и гаражно-строительных кооперативах.

"Принятие поправок коснется более чем трех с половиной миллионов наших граждан", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отмечается, что владельцы гаражей смогут подтвердить свои права, например, договором об уплате коммунальных услуг или платежками по таким услугам, договором о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения. Документы нужно будет подать вместе с заявлением о предоставлении земельного участка. При этом регистрация прав собственности будет одновременно осуществляться и на землю, и на гараж, госпошлину оплачивать не придется.

"Гаражная амнистия" распространяется на земельные участки под "сваренными" гаражами, если земля выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу под строительство гаражей, отмечается в поправках. Исключением являются так называемые гаражи-"ракушки", передает "Интерфакс".

Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года; таким образом регионы и муниципалитеты успеют подготовиться. Срок действия "гаражной амнистии" устанавливается до 1 сентября 2026 года.

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