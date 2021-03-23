Собянин отметил темпы реконструкции Люберецких очистных сооружений

Вся реконструкция должна быть закончена к 2023 году

Первый этап модернизации Люберецких очистных сооружений завершен, а второй выполнен на 60%. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Вся реконструкция должна быть закончена к 2023 году. В ходе работ применяются инновационные технологические решения, которые отвечают всем экологическим требованиям.

Гигантский биологический щит Москвы. Невидимый, но один из самых важных в мегаполисе – Люберецкие очистные сооружения. Сюда попадают сточные воды районов северо-запада, севера и востока столицы, а также расположенных рядом с ними подмосковных городов. И сегодня здесь завершился первый этап масштабной реконструкции.

Это одно из новейших зданий ЛОС – первичная обработка сточных вод. С одной стороны отбирается крупный мусор, с другой – мелкие частицы. В результате далее уходит только вода и песок. Двухуровневая очистка здесь применяется впервые, что позволяет на первом же этапе разом отделять до 99% мусора.

Люберецкие очистные сооружения заложены в 1963 году. Предприятие несколько раз расширялось. Но такой масштабной модернизации, как сейчас, не было никогда. Её начали год назад, работу разбили на пять этапов. Сейчас уже удалось построить блок первичной очистки, обновить систему отделения воды от песка. Также наладили вывоз собранных отходов на мусоросжигательный завод. В ближайшее время отремонтируют блок биологической очистки и завершат строительство новых первичных отстойников. Впрочем, они уже готовы почти наполовину.

"Сегодня готова уже первая очередь. Вторая очередь, самая большая, выполнена тоже на 60%. Построены механические очистные сооружения. И приступили вот к активному строительству, как я уже сказал. Большей частью уже выполнены работы по первому блоку очистных сооружений. В течение 2021, 2022, 2023 года вся реконструкция должна быть завершена. Это будут новые очистные сооружения. С новыми совершенно экологическими критериями, качеством, стандартами: как по атмосфере, по запахам, так и по сбросам будут гораздо чище", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе реконструкции используются новейшие технологии. Большинство применяются в России впервые. Помимо полной утилизации твёрдых отходов, вода лучше очищается ещё и от химических элементов. А новый блок ультрафиолетовой обработки будет на 100% обеззараживать стоки, поступающие обратно в Москва-реку.

С особым вниманием теперь следят и за выбросом неприятных запахов. До этого на всех открытых источниках запаха применялись специальные купола. Однако они не давали 100-процентного результата. Здесь же будут использоваться так называемые плавающие крышки, которые поднимаются и опускаются вместе с уровнем сточных вод, не образуя пространства для скопления газов. Кроме того, дополнительно установят 22-е газоочистные установки.

Реконструкция Люберецких очистных сооружений таким образом избавит от неприятного запаха более чем двух миллионов жителей Москвы и подмосковных городов, которые расположены рядом с предприятием.

Илья Данильцев, Евгений Рыбин, Александр Медведев и Татьяна Сидорова. "ТВ Центр".

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