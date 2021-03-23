Около 32 тыс. пассажиров перевезли утром автобусы КМ на закрытом участке Калужско-Рижской линии метро

Бесплатные автобусы ходят с интервалом около 30 секунд

32 тысячи пассажиров перевезли сегодня утром компенсационные автобусы в районе закрытого участка Калужско-Рижской линии метро. Они ходят с интервалом около 30 секунд, а в час пик на линии выходит дополнительный транспорт.

Причём если людей много, то посадка происходит сразу в несколько автобусов. Накануне, в первый рабочий день, ими воспользовались 190 тысяч пассажиров, а в некоторые часы было зафиксировано увеличение пассажиропотока в два раза, по сравнению с предыдущим закрытием в конце января, передает "ТВ Центр".

"Если нужно, мы быстро регулируем светофоры, обеспечиваем приоритезацию компенсационным маршрутам. Я хочу отметить, что сегодня второй день показывает очень большую загрузку компенсационных маршрутов. Мы просим наших пассажиров пользоваться альтернативными маршрутами московского метрополитена, при этом сократить время поездки возможно от 15 до 18 минут", - заявила заместитель гендиректора ГУП "Мосгортранс" Юлия Темникова.

В частности, можно воспользоваться Серпуховско-Тимирязевской, Бутовской и Сокольнической линиями. Ограничения на оранжевой ветке связаны с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии и строительством станции "Воронцовская". Работы должны быть завершены 2 апреля, но высока вероятность того, что их закончат досрочно.

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