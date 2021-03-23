Онлайн и бесплатно: как работает московский проект "Цифровой репетитор"

Школьники могут подтянуть знания

Почти 500 педагогов Москвы подключились к проекту "Цифровой репетитор". Его запустили больше месяца назад на платформе МЭШ. Новые технологии, которые были отработаны во время пандемии, востребованы и сегодня. Школьники могут подтянуть свои знания по самым важным предметам онлайн и бесплатно.

Школьники вернулись из виртуальных классов в реальные с привычными уроками и долгожданным общением офлайн. Но, как оказалось, ни ученики, ни педагоги от приобретённых в пандемию знаний отказываться не собираются, а берут и их на вооружение.

"Кто-то болеет, кто-то на дистанционном обучении, если класс переводят на карантин. На каждый урок есть готовый сценарий, и учитель, на своё усмотрение, рекомендует тот или иной урок", - заявил учитель информатики школы №1489 Наталья Вострикова.

Такие сценарии в доступе на платформе Московской электронной школы. Здесь есть всё: от грамматических правил до виртуальной физической лаборатории. Сейчас МЭШ запустил акселератор школьных IT-проектов – отличная возможность выйти за предметные рамки, и перейти к метапредметности. Ученица 7 класса Екатерина Калинина решила совместить информатику, географию и литературу.

"Сейчас переместимся в Санкт-Петербург. Здесь у нас рядышком два произведения: "Медный всадник", и вот здесь есть ещё произведение "Нос", - показывает Екатерина.

11-классники решили пойти ещё дальше, и отдали споры о том, что же хотел сказать автор, на откуп искусственному интеллекту.

"Мы взяли текст, взяли предложение и посмотрели, какую эмоцию испытывает герой или автор в том или ином предложении. Затем мы загрузили всё это в компьютер, написали специальный алгоритм, используя очень сложные математические формулы", - заявил ученик 11 класса Александр Митин.

Дистанционка показала, что онлайн-образование никуда не уйдёт, но использовать его нужно правильно. Одно дело, если учитель пытается объяснить по видеосвязи урок 30 ученикам, и совсем другое – четырём. Так появился ресурс "Цифровой репетитор", чтобы у всех были равные образовательные возможности.

"Дети с ограниченными возможностями, дети, находящиеся на лечении, дети, которые занимаются творческими мероприятиями и ездят на гастроли, дети, которые участвуют в спортивной жизни нашего города, нашей страны", - перечисляет замруководителя Департамента образования и науки города Москвы Натали Киселева.

Глеб учится в классе с математическим уклоном, но в последнее время возникли небольшие проблемы, и мама решила воспользоваться помощью "Цифрового репетитора": через электронный дневник подала заявку и Глебу предоставили 15 занятий совершенно бесплатно.

"Мой ребёнок стал лучше понимать геометрию, стал более раскованным, подымает руки на геометрии и задает вопросы учителю", - говорит Щербакова.

Дети не знакомы ни с учителем, ни с одногруппниками, что помогает ребёнку лучше раскрыться и побороть стеснение. Пока занятия проводятся по 6 предметам, но скоро перечень будет расширен с учётом пожеланий и детей, и родителей.

Александра Панина, Елена Шмелёва, Станислав Ильин и Кирилл Кретов. "ТВ Центр".

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