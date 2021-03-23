ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ займется модернизацией банкнот

13:56
  • вторник
  • 23 марта 2021

Программу хотят завершить к 2025 году

Как сообщил зампред Банка России Михаил Алексеев, к 2025 году регулятор планирует выпустить модернизированные банкноты, чтобы по уровню они соответствовали купюрам номиналов 200 и 2000 рублей, передает РИА "Новости".

ЦБ оценил возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей
ЦБ представил данные о международных резервах России

Так, в 2022-м станут доступны модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023-м - 1000 и 5000 рублей, в 2024-м - 500 рублей, в 2025-м - 10 и 50 рублей.

Изображения городов, уточнил Алексеев, на них все еще будут, но при этом на одной стороне также появятся виды достопримечательностей федеральных округов, в которых соответствующие города находятся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Производство российских банкнот
Производство российских банкнот
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.