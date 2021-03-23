ЦБ займется модернизацией банкнот

Программу хотят завершить к 2025 году

Как сообщил зампред Банка России Михаил Алексеев, к 2025 году регулятор планирует выпустить модернизированные банкноты, чтобы по уровню они соответствовали купюрам номиналов 200 и 2000 рублей, передает РИА "Новости".

Так, в 2022-м станут доступны модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023-м - 1000 и 5000 рублей, в 2024-м - 500 рублей, в 2025-м - 10 и 50 рублей.

Изображения городов, уточнил Алексеев, на них все еще будут, но при этом на одной стороне также появятся виды достопримечательностей федеральных округов, в которых соответствующие города находятся.

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