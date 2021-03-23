Проект "Мой первый бизнес" помог московской школьнице открыть онлайн-магазин

У магазина уже есть стабильный доход и большие перспективы

Может ли московская школьница воплотить в жизнь свою мечту? Оказывается, это вполне реально. Елизавета Зиновкина в 17 лет открыла собственный онлайн-магазин одежды и аксессуаров.

Всего три года назад юная предпринимательница представила свой проект на международный конкурсе "Мой первый бизнес", передает "ТВ Центр". Её проект по созданию одежды с оригинальным дизайном настолько понравилась жюри, что он вышел в финал. А позже эксперты помогли её идею реализовать. Сегодня в команде Елизаветы - три человека. У магазина уже есть стабильный доход и большие перспективы.

"У нас уже больше 100-150 клиентов. Некоторые из них постоянные, кто-то заказывает для друзей, знакомых в виде подарка. Мы планируем сейчас расширяться очень активно, на ближайшие пару лет у нас есть план выйти из онлайн-сферы и открыть свой собственный магазин, в котором мы также будем продавать одежду", - рассказала Елизавета Зиновкина, финалист 2019 года международного конкурса "Мой первый бизнес".

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