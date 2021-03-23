В театре Вахтангова показали "Сказки Старого Арбата"

Режиссер Екатерина Симонова представила свою версию пьесы Алексея Арбузова

Режиссёр Екатерина Симонова представила свою версию одной из самых романтических и в то же время философских пьес Алексея Арбузова "Сказки Старого Арбата". Премьера состоялась в театре Вахтангова. Написанные почти полвека назад диалоги звучат современно и поэтично, а джазовая классика придает действию дополнительный шарм.

В арбатской квартире живут куклы и люди. Мелодрама на тему поздней любви, взаимоотношения отцов и детей написана знаменитым советским драматургом Алексеем Арбузовым специально для вахтанговцев. И поставлена в год столетия театра. В этой камерной истории всего пять действующих лиц. Отец и сын Балясниковы - оба мастера-кукольники. Именно их отношения претерпевают метаморфозы с появлением в их доме 20-летней Виктоши - гостьи из Ленинграда.

Для режиссера спектакля - Екатерины Симоновой - это очень личная история. Автор пьесы был женат на ее бабушке, и пронёс эту любовь через всю жизнь. "Сказки старого Арбата" - о любви. О том, как на склоне лет у человека вырастают крылья, когда так хочется жить, читать стихи, смотреть в глаза. И неважно, какой год на дворе: 60-е прошлого столетия или разгар 2000-х. Перед сценографом стояла задача создать интерьер советской квартиры. Но сделать это не старомодно, а сказочно.

"В этом есть хороший такой винтаж. Такая простая доброта. Какая-то человечность. Простые темы - любовь, дружба", - сказала режиссер-постановщик спектакля Екатерина Симонова.

Если трогает и вызывает рефлексию, значит это современно. Музыка - американский джаз 60-х - из виниловой коллекции драматурга.

"С этой пандемией... Нужно звать к свету. Нужно звать к удивительным, прелестным, каким-то замечательным вещам. Любовь к женщине - это вообще самое святое, что для меня вообще есть", - заявил Рубен Симонов, исполнитель роли Балясникова.

Сложнее всего пришлось молодым артистам. У каждого персонажа в пьесе свой язык, речевые обороты. А так сейчас не говорят.

"Как они искусно говорят на русском языке. Это так красиво. Этого так не хватает сейчас. Мне как человеку молодому, я смело-смело заявляю: наша речь стала настолько односложной. Мы так скучно стали признаваться друг другу в любви", - сказала Симонова.

Спектакль получился атмосферным и камерным. Как любое талантливое произведение - простое по форме и глубокое по содержанию.

Анастасия Мартынова, Тимофей Проймин, Сергей Костиков, "ТВ Центр".

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