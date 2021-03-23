Москвичи почувствуют настоящую весну только в середине апреля

Менять резину на автомобилях тоже пока не стоит

Настоящая климатическая весна придет в Москву во второй половине апреля. Именно тогда температура в городе, наконец, перешагнет отметку в +15 градусов.

Ну а пока в столице властвует март с его резкими перепадами, мокрым снегом и легкими морозами. В ближайшую неделю ночью еще будет ниже нуля, зато днем горожан будет ждать уже вполне стабильный плюс. Вот только автомобилистам менять резину пока не нужно, передает "ТВ Центр".

"Специалисты рекомендуют "переобувать" машину, когда температура устойчиво выше +7 градусов. Если вы выедете за пределы Москвы, вы увидите какое количество снега, это еще будет подтаивать. Кроме того, любые осадки при температуре, близкой к нулевой отметке, приводят к тому, что велика вероятность гололедицы. Поэтому, с моей точки зрения, раньше второй декады апреля думать о смене зимней резины не стоит", - заявил Вильфанд.

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