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В результате ЧП с самолетом под Калугой погибли военные

14:24
  • вторник
  • 23 марта 2021

У Ту-22М3 на земле сработали катапульты

На аэродроме под Калугой при запуске двигателей Ту-22М3 на земле сработали катапульты, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

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Погибли три человека, в том числе сидевший на месте инструктора командир полка. Как уточнили в единой дежурной диспетчерской службе, жертв среди местного населения нет.

"Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в Минобороны. На аэродром выехала комиссия ВКС России.

Вместе с тем источник ТАСС отмечает, что один из членов экипажа выжил.

Дополнительная информация об инциденте уточняется.

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