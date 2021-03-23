В результате ЧП с самолетом под Калугой погибли военные

У Ту-22М3 на земле сработали катапульты
На аэродроме под Калугой при запуске двигателей Ту-22М3 на земле сработали катапульты, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
Погибли три человека, в том числе сидевший на месте инструктора командир полка. Как уточнили в единой дежурной диспетчерской службе, жертв среди местного населения нет.
"Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в Минобороны. На аэродром выехала комиссия ВКС России.
Вместе с тем источник ТАСС отмечает, что один из членов экипажа выжил.
Дополнительная информация об инциденте уточняется.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram