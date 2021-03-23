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Онищенко предложил способ повысить интерес к вакцинации

15:45
  • вторник
  • 23 марта 2021

С этим могут помочь работодатели

Повысить интерес россиян к вакцинации от коронавирусной инфекции можно при помощи работодателей, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

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Парламентарий предложил внести в трудовые договоры пункт о необходимости вакцинации. Он также отметил, что в таком случае сотрудники смогут рассчитывать на выплаты, если после прививки они все-таки заболели коронавирусом, передает NEWS.Ru.

"При найме на работу в договоре прописывается условие, что каждый сезон в связи с ростом заболеваемости гриппом или же другой инфекции сотрудник будет прививаться. Если привьётся и заболеет, то ему компенсируют лечение. За ним сохраняется право не прививаться, однако, если он заболеет, то лечение ему компенсировать никто не будет", - заявил Онищенко.

По его словам, повышать интерес населения к вакцинации прямыми выплатами "грубо и неправильно", а в бюджете страны нет заложенных на это средств. Также депутат добавил, что не видит смысла "подкупать" людей, поскольку отечественные препараты пользуются большим спросом.

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