Онищенко предложил способ повысить интерес к вакцинации

С этим могут помочь работодатели
Повысить интерес россиян к вакцинации от коронавирусной инфекции можно при помощи работодателей, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Парламентарий предложил внести в трудовые договоры пункт о необходимости вакцинации. Он также отметил, что в таком случае сотрудники смогут рассчитывать на выплаты, если после прививки они все-таки заболели коронавирусом, передает NEWS.Ru.
"При найме на работу в договоре прописывается условие, что каждый сезон в связи с ростом заболеваемости гриппом или же другой инфекции сотрудник будет прививаться. Если привьётся и заболеет, то ему компенсируют лечение. За ним сохраняется право не прививаться, однако, если он заболеет, то лечение ему компенсировать никто не будет", - заявил Онищенко.
По его словам, повышать интерес населения к вакцинации прямыми выплатами "грубо и неправильно", а в бюджете страны нет заложенных на это средств. Также депутат добавил, что не видит смысла "подкупать" людей, поскольку отечественные препараты пользуются большим спросом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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