МИД призвал Болгарию прекратить "охоту на ведьм"

Ранее из Софии выслали двух российских дипломатов

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что в связи с объявлением Болгарией persona non grata российских дипломатов Москва оставляет за собой право на "зеркальные" ответные меры.

Болгарские власти, отметила спикер внешнеполитического ведомства, предпринимают подобный демарш уже в пятый раз за последние полтора года.

"Вновь призываем официальную Софию прекратить участие в "охоте на ведьм", наносящей ущерб национальным интересам самой Болгарии", - цитирует Захарову РИА "Новости".

По словам представителя МИД, сторонам стоит вернуться к конструктивной повестке, которая для российско-болгарских отношений куда более естественна.

В понедельник МИД Болгарии объявил persona nоn grata двоих дипломатических сотрудников посольства России в Софии. Их обязали покинуть страну в течение 72 часов. Дипломатов заподозрили в шпионаже, однако доказательств этих обвинений Болгария не представила.

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