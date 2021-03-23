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Евгений Попов: Моя главная задача – борьба с трудовой бедностью в России

15:00
  • вторник
  • 23 марта 2021

Телеведущий пригласил в свою команду неравнодушных людей, готовых помогать нуждающимся

Телеведущий Евгений Попов заявил о своем решении участвовать в выборах в Госдуму от Кунцевского избирательного округа. Он рассказал, что подал документы на предварительное голосование "Единой России".

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"На встречах с жителями мы обсуждаем широкий круг инициатив – индексацию пенсий работающим пенсионерам, бессрочную льготную ипотеку для многодетных семей, ужесточение ответственности за нарушение градостроительных стандартов", - сказал Попов.

При этом он отметил, что основной задачей считает борьбу с трудовой бедностью. По словам телеведущего, он намерен добиваться достойной оплаты труда в России. С этой целью он уже анонсировал создание волонтерского штаба.

"Приглашаю в свою команду неравнодушных людей, готовых помогать нуждающимся. Мы объединим усилия всех активных жителей на Западе Москвы и сделаем волонтерство частью нашей общей культуры", - заявил Попов.

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