Россиянам напомнили об отмене коронавирусных льгот

Какие льготы отменят с 1 апреля?

Действие некоторых введенных в прошлом году из-за пандемии льгот закончится уже 1 апреля, напомнила во вторник "Парламентская газета".

В частности, до этого числа можно подать заявление на новогодние выплаты в пять тысяч рублей на ребенка до восьми лет. Также с 1 апреля станет недоступна возможность оформлять больничные на соблюдения режима самоизоляции для россияне старше 65 лет.

Кроме того, 31 марта перестают действовать рекомендации Центробанка о реструктуризации кредитов для граждан с COVID-19 (а также для тех, чьи доходы значительно снизились из-за пандемии).

Вместе с тем до обозначенного времени актуальны запрет ЦБ на принудительное выселение клиентов-должников и разрешение пополнять наличными анонимные электронные кошельки.

Наконец, с 1 апреля перестает действовать постановление о снижении и поддержании цен на подсолнечное масло и сахар-песок, а также позволявший обращаться в службы занятости через порталы "Госуслуги" и "Работа в России" временный порядок регистрации граждан в качестве безработных.

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